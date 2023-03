Dafné Kritharas & Paul Barreyre en concert Bibliothèque de Montreuil, 25 mars 2023, Montreuil.

Dafné Kritharas & Paul Barreyre en concert Samedi 25 mars, 16h30 Bibliothèque de Montreuil Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

La chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas envoûte par son timbre pur riche en émotions. Bercée dès son plus jeune âge par les rébétika, ces chants grecs des fumeries et des prisons nés dans les années 1920, elle ressuscite des mélodies traditionnelles du bassin méditerranéen, des Balkans et d’Asie mineure. Accompagné par le guitariste Paul Barreyre, elle chante la mer, l’exil, l’amour et la joie.

Révéle en 2018, Dafné Kritharas a réalisé 2 albums : Djoyas de Mar (2018) et Varka (2021). En 2021, elle a reçu le Prix des Musiques d’Ici – Diaspora Music Awards et, en 2022, le Prix de l’Académie Charles-Cros.

Bibliothèque de Montreuil 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

