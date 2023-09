Exposition « Le nouveau programme » avec conférence débat Bibliothèque de Montigny-sur-Loing Montigny-sur-Loing, 14 octobre 2023, Montigny-sur-Loing.

Exposition « Le nouveau programme » avec conférence débat Samedi 14 octobre, 18h30 Bibliothèque de Montigny-sur-Loing Entrée libre

Le Nouveau Programme

Le Nouveau Programme est une série de vidéos architecturales portée par Mohamed GHOLAM qui propose de faire découvrir un bâtiment ou un quartier. Elle s’adresse tant aux architectes qu’aux non initiés en offrant une contextualisation spatiale et politique, une visite des lieux, des interviews avec les acteurs (habitants, spécialistes..) ainsi que des documents propres au monde de l’architecture.

Ce dispositif a donné lieu à une exposition présentée actuellement à l’Ecole d’architecture de Paris-la-Villette (ENSAPLV). Cette exposition sera visible à la bibliothèque de Montigny-sur-Loing aux heures d’ouvertures habituelles.

Le samedi 14 octobre à 18h30, Mohamed Gholam sera présent à la bibliothèque et présentera sa démarche, ses réalisations et ses projets à venir.

L’exposition restera en place jusqu’au samedi 28 octobre.

Bibliothèque de Montigny-sur-Loing 2 rue du Loing 77690 Montigny-sur-Loing Montigny-sur-Loing 77690 Seine-et-Marne Île-de-France 33 0164782441

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

