Exposition photographique en plein air invitant les visiteurs au voyage et à la découverte du patrimoine culturel ! 15 – 17 septembre Bibliothèque de Montarnaud Gratuit. Entrée libre. Renseignements auprès de la ville de Montarnaud au : 04 67 55 40 84.

Déambulez et découvrez le parcours ponctué de photographies grand format de l’édition 2019 Iso Photo Festival. 10 étapes de la bibliothèque à la salle des fêtes en passant par la chapelle du village.

Bibliothèque de Montarnaud Allée de l’Esplanade, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 0467554816 https://montarnaud.com/La-bibliotheque Depuis 2000, la bibliothèque municipale vous accueille pour satisfaire vos besoins d’informations et de loisirs. Elle tient une place importante dans la vie culturelle et sociale de la commune. Elle est un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les publics, et participe activement au développement de la lecture et des savoirs. Parking de l’Esplanade Jean Moulin et parking de la salle des fêtes.

©Iso Photo