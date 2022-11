Rencontre Enfants Parents, Ici et là Bibliothèque de Millac Millac Catégories d’évènement: Millac

Vienne

Rencontre Enfants Parents, Ici et là Bibliothèque de Millac, 21 décembre 2022, Millac. Rencontre Enfants Parents, Ici et là Mercredi 21 décembre, 10h00 Bibliothèque de Millac

Gratuit

Ateliers enfants et parents handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur vi;ii;pi;hi;mi Bibliothèque de Millac millac Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Un lieu qui vous accueille vous et votre enfant de 0 à 10 ans. Deux accueillantes aménagent les espaces et apportent des outils pour faciliter et accompagner les échanges entre l’enfant et le parent ou adulte référent. Le 21 décembre : Bricolage de Noël Une des règles pour les participants et les accueillants est le respect de la confidentialité et de l’anonymat.

plus d’infos sur la page des LAEP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T10:00:00+01:00

2022-12-21T11:30:00+01:00 mjc cl

Détails Catégories d’évènement: Millac, Vienne Autres Lieu Bibliothèque de Millac Adresse millac Ville Millac lieuville Bibliothèque de Millac Millac Departement Vienne

Bibliothèque de Millac Millac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millac/

Rencontre Enfants Parents, Ici et là Bibliothèque de Millac 2022-12-21 was last modified: by Rencontre Enfants Parents, Ici et là Bibliothèque de Millac Bibliothèque de Millac 21 décembre 2022 Bibliothèque de Millac Millac Millac

Millac Vienne