On nous raconte les échecs Bibliothèque de Meys Meys Catégories d’évènement: Meys

Rhône

On nous raconte les échecs Bibliothèque de Meys, 24 octobre 2022, Meys. On nous raconte les échecs Lundi 24 octobre, 16h00 Bibliothèque de Meys

gratuit

Histoire des échecs Bibliothèque de Meys 69610 Meys Meys 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T16:00:00+02:00

2022-10-24T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Meys, Rhône Autres Lieu Bibliothèque de Meys Adresse 69610 Meys Ville Meys lieuville Bibliothèque de Meys Meys Departement Rhône

Bibliothèque de Meys Meys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meys/

On nous raconte les échecs Bibliothèque de Meys 2022-10-24 was last modified: by On nous raconte les échecs Bibliothèque de Meys Bibliothèque de Meys 24 octobre 2022 Bibliothèque de Meys Meys Meys

Meys Rhône