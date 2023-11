Atelier Noël à la bibliothèque Bibliothèque de Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles, 27 décembre 2023, Mas-Blanc-des-Alpilles.

Mas-Blanc-des-Alpilles,Bouches-du-Rhône

La bibliothèque de Mas-Banc-des-Alpilles organise son Atelier de Noël le mercredi 27 décembre de 14h à 18h..

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 18:00:00. .

Bibliothèque de Mas-Blanc-des-Alpilles Place Pierre Limberton

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Mas-Banc-des-Alpilles library is holding its Christmas Workshop on Wednesday 27 December from 2pm to 6pm.

La biblioteca de Mas-Banc-des-Alpilles organiza su Taller de Navidad el miércoles 27 de diciembre de 14:00 a 18:00 horas.

Die Bibliothek in Mas-Banc-des-Alpilles veranstaltet am Mittwoch, den 27. Dezember von 14.00 bis 18.00 Uhr ihre Weihnachtswerkstatt.

Mise à jour le 2023-11-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles