Grand Jeu autour du “Printemps des poètes 2023” Bibliothèque de l’Université Ouverte de Versailles, 1 février 2023, Versailles. Grand Jeu autour du “Printemps des poètes 2023” 1 février – 6 mars 2023 Bibliothèque de l’Université Ouverte de Versailles En vous inspirant du mot «Frontières», créez un poème ou un dessin et envoyez-le par mail à l’adresse bibliotheque-uov@versailles.fr. Vos créations seront par la suite affichées sur les murs de l’UOV. Bibliothèque de l’Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 83 89 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ Bibliothèque municipale Du 1er février au 6 mars

Lieu Bibliothèque de l'Université Ouverte de Versailles Adresse 6, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles Chantiers Ville Versailles Age minimum 6 Age maximum 99

