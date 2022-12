Dessine-moi un arbre ! Bibliothèque de l’Université de Versailles – Saint-Quentin (UVSQ) Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Le Réseau des médiathèques vous transporte pour la 4e année consécutive dans le monde de l’illustration jeunesse, cette conférence s’inscrit dans un programme de rencontres avec l’illustratrice Izou. Bibliothèque de l’Université de Versailles – Saint-Quentin (UVSQ) 45 Boulevard Vauban, 78280 GUYANCOURT Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Il sera question de s’attacher à la récurrence du motif de l’arbre dans les albums de littérature de jeunesse. Comment auteur(e)s / illustrateurs, illustratrices s’emparent-ils de cette image bien réelle qu’est l’arbre dans leurs ouvrages, pour dire, de manière sensible, quelque chose de notre monde, de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs, de nos actions ?

La question de l’album comme médium à provoquer une émotion esthétique chez le jeune lecteur sera abordée.

Avec Héloïse Robin alias IZOU, illustratrice , Laurent Azuelos, auteur et Christophe Lécullée, professeur à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de Créteil, en capsule vidéo.

Tout public

