Nord Les animations de la bibliothèque de Lompret Bibliothèque de Lompret Lompret, 14 octobre 2023, Lompret. Les animations de la bibliothèque de Lompret Samedi 14 octobre, 16h30 Bibliothèque de Lompret Atelier de relaxation pour les enfants de 6 à 12 ans Avec une bibliothécaire formée qui utilise une application.

Groupe de 6 à 8 enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit.

Le samedi 14 octobre de 16h30 à 17h15

Inscription auprès de la bibliothèque durant les heures d’ouverture. Heure du conte sur le thème du sport Animé par une bibliothécaire formée.

Groupe de 10 enfants de 3 à 6 ans.

Gratuit.

Le samedi 14 octobre de 17h à 17h30.

Inscription auprès de la bibliothèque durant les heures d’ouverture. Jeux de société Animés par plusieurs bibliothécaires et une enseignante de l’école Pasteur de Lompret, sur le thème du sport dans l’eau.

Groupe de 8 à 12 enfants. Niveau CM1/CM2.

Gratuit.

Le samedi 14 octobre de 17h30 à 18h30.

Inscription auprès de Florence ou de l’école. Rencontre avec William Tchamba Sportif de haut niveau ayant déjà participé aux épreuves de canoë aux jeux olympiques.

Réservé aux parents et enfants inscrits à la bibliothèque.

Le samedi 14 octobre de 18h à 19h.

Inscription auprès de la bibliothèque durant les heures d’ouverture. Bibliothèque de Lompret 52 rue de l’Eglise, 59840 Lompret Lompret 59840 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lompret, Nord

