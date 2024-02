BIBLIOTHEQUE DE LIVRES VIVANTS Médiathèque A. Malraux Contrexéville, dimanche 24 mars 2024.

BIBLIOTHEQUE DE LIVRES VIVANTS Médiathèque A. Malraux Contrexéville Vosges

Dimanche

La Médiathèque s’associe à Scènes Vosges et participe à la 2e édition des « Journées du Patrimoine Humain » sous la forme d’une bibliothèque vivante.

Des livres « en chair et en os » partagent sous forme de tête-à-tête (environ 20min) une tranche de vie (expérience professionnelle, passe-temps, souvenir d’enfance, anecdote…) avec des lecteurs et lectrices qui les empruntent, les écoutent et échangent avec eux.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Médiathèque A. Malraux 123 Rue Jean Moulin

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est bibliotheque@contrexeville.fr

L’événement BIBLIOTHEQUE DE LIVRES VIVANTS Contrexéville a été mis à jour le 2024-02-24 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE