Cet évènement est passé Ateliers Eveil et Signe avec Bébé Bibliothèque de Listrac Médoc Listrac-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Listrac-Médoc Ateliers Eveil et Signe avec Bébé Bibliothèque de Listrac Médoc Listrac-Médoc, 23 septembre 2023, Listrac-Médoc. Ateliers Eveil et Signe avec Bébé 23 septembre – 4 novembre, les samedis Bibliothèque de Listrac Médoc Sur inscription Venez partager en famille un atelier bébé signe avec Sophie Animatrice Certifiée Eveil et Signes.

Elle aura plaisir à vous accompagner dans l’apprentissage de l’outil des Signes Associés à la Parole.

Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous sur inscription à biblio@listrac-medoc.fr ou au 05.57.10.85.78

Les places sont limitées.

