La Nuit de la lecture – « Le corps » Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art – Salle Labrouste Paris, 20 janvier 2024 19:00

Dans le cadre de la 8e édition des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre en partenariat avec le ministère de la Culture, l’INHA propose une soirée exceptionnelle autour de la thématique « Le corps ».

Comment écrit-on sur la représentation des corps en art, sur le geste de l’artiste en création, sur le mouvement ou au contraire le figé ? Comment les historiens d’art, les écrivains et les philosophes se sont-ils approprié le corps ? Dans la salle Labrouste, des lectures par des acteurs et lycéens se font écho pour évoquer la représentation des corps, et le corps qui crée la représentation.

S’inscrivant dans une démarche d’éducation artistique et culturelle, l’INHA invite les lycéens de l’option histoire des arts du lycée Léon Blum de Créteil à s’emparer des collections patrimoniales de la bibliothèque de l’INHA. Chacune et chacun lira un texte qu’elle ou il aura rédigé sur une œuvre qui répond au thème du corps féminin.

Pour donner à écouter différentes formes de lectures publiques, la soirée sera ponctuée d’une performance d’Anne-James Chaton et Andy Moor, duo qui propose une incarnation des textes accompagnée d’un travail musical.

Parmi les intervenants et les intervenantes (sous réserve)

Pauline Duclos-Grenet et les élèves de la terminale Histoire des arts du lycée Léon Blum (Créteil), Anne-James Chaton (écrivain et performeur), Andy Moor (musicien)

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

