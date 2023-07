L’Art entre les lignes Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste Paris, 3 octobre 2023, Paris.

L’Art entre les lignes est l’émission en public et en direct dédiée à l’actualité de l’édition en histoire de l’art, organisée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le magazine d’art L’Œil. Le plateau est installé au cœur de la salle Labrouste, chef-d’œuvre de l’architecture du xix e siècle, qui accueille la bibliothèque de l’INHA. L’émission est animée par Fabien Simode. Il y reçoit des auteurs pour débattre d’un thème ou d’une question qui les rassemble. Pour cette deuxième saison, L’Art entre les lignes s’ouvre à la bande dessinée, ou encore à des périodes qui marquent l’actualité muséale et éditoriale en histoire de l’art, comme la préhistoire ou le Moyen Âge.

En partenariat avec le magazine d’art L’Œil

Pour cette séance de rentrée, Fabien Simode recevra plusieurs auteurs et autrices sous les coupoles de la salle Labrouste pour échanger autour d’ouvrages touchant à l’histoire de l’art et à la culture visuelle. Ils mettront ainsi en perspective publications récentes et actualités des débats de la recherche et des musées.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:30:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

