L’Art entre les lignes au FHA 23 : L’art entre les cases Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 3 juin 2023, Paris.

L’Art entre les lignes au FHA 23 : L’art entre les cases Samedi 3 juin, 10h00 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste

Un événement accessible sur invitation et retransmis en direct sur le site de l’INHA. Pour assister à l’émission, contactez-nous à aell@inha.fr

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75001 Île-de-France [{“link”: “mailto:aell@inha.fr”}]

A l’occasion du festival de l’histoire de l’art, le plateau de L’art entre les lignes se délocalise au au château de Fontainebleau. Cette émission spéciale sera consacrée à la bande dessinée, en écho au pays invité de la 12e édition du festival, la Belgique. Comment transmettre en dessins les faits historiques et artistiques ? La bande dessinée permet-elle de poser un nouveau regard sur les œuvres qui nous ont marqués ? Sous la grande tente du festival, Arnaud Nebbache et Claire le Men, tous deux auteurs de bande dessinées, viendront évoquer leur rapport à l’art, à l’histoire et à leur mise en image. Dans le cadre du Salon du Livre, l’émission fera aussi la part belle aux coups de cœurs des libraires !

Arnaud Nebbache est dessinateur et auteur, formé à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Après avoir collaboré avec de nombreux auteurs, Brancusi contre Etats-Unis (Dargaud, 2023) est sa première bande dessinée, revenant sur le procès historique qui a confronté le sculpteur et l’état américain en 1927. Dessinatrice et autrice installée en Belgique, Claire le Men s’était d’abord destinée à la médecine, ce qui a inspiré son premier roman graphique, Le syndrome de l’imposteur (2019). Avec Mon musée imaginaire (La Découverte, 2023), elle mêle ses souvenirs d’enfance et ses interprétations personnelles d’œuvres qui l’ont marquée et continuent de l’accompagner.

À propos de « L’Art entre les lignes »

L’Art entre les lignes est l’émission en public et en direct dédiée à l’actualité de l’édition en histoire de l’art, organisée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le magazine d’art L’Œil.

Le plateau, installé au cœur la salle Labrouste, chef d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle qui accueille la bibliothèque de l’INHA, est animé par Fabien Simode, rédacteur en chef de L’Œil. Il y reçoit de façon bimestrielle des auteurs, français ou étrangers pour débattre d’un thème ou d’une question qui les rassemble. Pour cette deuxième saison, L’Art entre les lignes s’ouvrira à la bande dessinée et au roman mais s’intéressera également aux « passeurs d’art », ces grandes figures qui ont marqué le XXe siècle ou encore à des périodes qui marquent l’actualité éditoriale en histoire de l’art comme la Préhistoire ou le Moyen-Âge.

Avec « L’Art entre les lignes » l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art, un secteur essentiel pour la diffusion et la reconnaissance de la discipline. Cette série d’émissions mettra en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition mais aussi des livres jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de fédérer les éditeurs et les éditrices en histoire de l’art et de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-03T18:00:00+02:00