L’Art entre les lignes : Revoir le Moyen Âge Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 23 mai 2023, Paris.

L’Art entre les lignes : Revoir le Moyen Âge Mardi 23 mai, 19h30 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste Un événement accessible sur invitation sur le site de l’INHA. Pour assister à l’enregistrement de l’émission, contactez-nous à aell@inha.fr

Pour mieux comprendre le Moyen Âge, l’histoire de l’art médiéval est aussi importante que l’histoire sociale, religieuse et politique de cette période longue et complexe. Par-delà les frontières de l’Europe, des parutions récentes permettront d’aborder les échanges culturels et matériels, le statut des images, mais aussi l’histoire de l’art médiéval, et la place qu’occupe cette période dans notre imaginaire.

Un événement accessible sur invitation sur le site de l’INHA. Pour assister à l’enregistrement de l’émission, contactez-nous à aell@inha.fr

__

À propos de « L’Art entre les lignes »

L’Art entre les lignes est l’émission en public et en direct dédiée à l’actualité de l’édition en histoire de l’art, organisée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le magazine d’art L’Œil.

Le plateau, installé au cœur la salle Labrouste, chef d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle qui accueille la bibliothèque de l’INHA, est animé par Fabien Simode, rédacteur en chef de L’Œil. Il y reçoit de façon bimestrielle des auteurs, français ou étrangers pour débattre d’un thème ou d’une question qui les rassemble. Pour cette deuxième saison, L’Art entre les lignes s’ouvrira à la bande dessinée et au roman mais s’intéressera également aux « passeurs d’art », ces grandes figures qui ont marqué le XXe siècle ou encore à des périodes qui marquent l’actualité éditoriale en histoire de l’art comme la Préhistoire ou le Moyen-Âge.

Avec « L’Art entre les lignes » l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art, un secteur essentiel pour la diffusion et la reconnaissance de la discipline. Cette série d’émissions mettra en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition mais aussi des livres jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de fédérer les éditeurs et les éditrices en histoire de l’art et de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France [{« link »: « mailto:aell@inha.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T19:30:00+02:00 – 2023-05-23T21:00:00+02:00

2023-05-23T19:30:00+02:00 – 2023-05-23T21:00:00+02:00