Le corps à l’épreuve Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 17 janvier 2023, Paris. Le corps à l’épreuve Mardi 17 janvier 2023, 19h30 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste Événement Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 5 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France Corps du modèle, corps idéal ou forme grotesque, corps de l’artiste, corps du spectateur : l’histoire de l’art a beaucoup à dire sur ce sujet. Ces questions sont essentielles, tant dans l’étude du passé qu’à notre époque, lorsque l’on parle du corps vieillissant, du corps féminin ou de l’autoportrait par exemple. Elles concernent la peinture et la sculpture tout autant que l’architecture, la photographie, le cinéma et l’art de la performance. À propos de ce séminaire L’Art entre les lignes est l’émission en public dédiée à l’actualité de l’édition en histoire de l’art, organisée par l’Institut national d’histoire de l’art et le magazine d’art L’Œil. Le plateau, installé au cœur de la salle Labrouste, chef-d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle qui accueille la bibliothèque de l’INHA, est animé par Fabien Simode, rédacteur en chef de L’Œil. Il y reçoit des auteurs, français ou étrangers, pour débattre d’un thème ou d’une question qui les rassemble. Pour cette deuxième saison, L’Art entre les lignes s’ouvrira à la bande dessinée et au roman. L’émission s’intéressera également aux « passeurs d’art », ces grandes figures qui ont marqué le xxe siècle, ou encore à des périodes qui marquent l’actualité éditoriale en histoire de l’art, comme la préhistoire ou le Moyen Âge. En partenariat avec le magazine d’art L’Œil L’émission est diffusée sur la chaîne YouTube de l’INHA.

Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art - Salle Labrouste
5 rue Vivienne Quartier du Palais Royal
Paris

