L’art entre les lignes : Passeurs d’art Mardi 29 novembre, 19h30 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste

Pour cette séance de rentrée, sous les coupoles de la salle Labrouste, Fabien Simode dialoguera avec des chercheurs et chercheuses en histoire de l’art autour de trois grandes figures du XXe siècle. Daniel Arasse, Jean Cassou et Iris Clert ont chacun été, à leur manière, des passeurs et passeuses d’art, avec un regard toujours pertinent pour comprendre le monde de l’art au XXIe siècle.

Clément Dirié, Marie Gispert et Sara Longo

Cette année encore « L’art entre les lignes » revient. Cette série de rencontres lancée par l’Institut national d’histoire de l’art en partenariat avec la revue L’Œil, est consacrée à l’actualité de l’édition en histoire de l’art.

Au cœur de la salle Labrouste – chef d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle – Fabien Simode, rédacteur en chef de la revue L’Œil, recevra l’auteur ou l’autrice d’une parution récente et deux invités (artistes, personnalités du monde des musées ou de l’université, éditeurs ou éditrices…) pour débattre du sujet du livre et des grandes questions qu’il soulève. Chaque rendez-vous sera ponctué d’interludes de lecture à voix haute et d’une chronique « coup de cœur », réalisée par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse en histoire de l’art qui présentera, en 3 minutes, un ouvrage récent de son choix.

Avec « L’art entre les lignes » l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art, un secteur essentiel pour la diffusion et la reconnaissance de la discipline. Cette série de cinq rendez-vous annuels mettra en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition mais aussi des livres jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de fédérer les éditeurs et les éditrices en histoire de l’art et de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre.



