Un voyage temporel à travers les trésors du patrimoine écrit Bibliothèque de l'Institut catholique de Toulouse Toulouse

Toulouse Un voyage temporel à travers les trésors du patrimoine écrit Bibliothèque de l’Institut catholique de Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Un voyage temporel à travers les trésors du patrimoine écrit Samedi 16 septembre, 14h30 Bibliothèque de l’Institut catholique de Toulouse Gratuit. Entrée libre. Des visites de l’exposition seront proposées toutes les demi-heures à partir de 14h30. Venez explorer les merveilles du patrimoine écrit de l’Institut catholique de Toulouse !

Les vitrines thématiques vous réservent des livres imprimés et des manuscrits datant de plus de 400 ans.

Des documents anciens qui couvrent une multitude de sujets, de l'histoire à la littérature en passant par la vie toulousaine, vous transportent à travers les époques. Bibliothèque de l'Institut catholique de Toulouse 31 rue de la fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 36 81 17 https://bibliotheque-martimort.ict-toulouse.fr/ https://hieronyma.ict-toulouse.fr/ Fondée en même temps que l'Institut catholique en 1877, la bibliothèque Aimé-Georges Martimort conserve plus de 100 000 ouvrages sur l'ensemble des disciplines enseignées à l'Institut. Spécialisée en sciences religieuses, elle possède de nombreux ouvrages rares et précieux. Intérieur du 31 rue de la fonderie. Porte E1, 1er étage.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

