Présentation de documents dans la prestigieuse salle Labrouste : « Secrets de création »

Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire de l'art) – Salle Labrouste
Paris

16 et 17 septembre 2023

Comment un artificier garde-t-il trace de ses éphémères réalisations de feux d'artifice ? Quelles sont les indications dont dispose un joaillier pour son travail ? Comment réfléchit un peintre à ses tableaux à venir ? Quelles sont les mains qui permettent de passer du dessin à la gravure imprimée ? Les collections de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) permettent aujourd'hui de donner à voir les manières de créer dans de multiples domaines, des « beaux-arts » (peinture, sculpture, gravure) à ce qui est désigné aujourd'hui comme « métiers d'art » (broderie, bijouterie, arts du feu, etc.). Ces pratiques de création elles-mêmes forment un patrimoine à documenter, parfois reconnu comme tel, parfois moins bien identifié. Pour les Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art propose un parcours dans ces collections exposant les secrets de ces créateurs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

10h – 18h

Accès libre Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – salle Labrouste

5 rue Vivienne 75002 Paris

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

