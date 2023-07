Exposition : Trésors des bibliothèques patrimoniales Bibliothèque de l’Hôtel de Ville Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition : Trésors des bibliothèques patrimoniales Bibliothèque de l’Hôtel de Ville Paris, 16 septembre 2023, Paris. Exposition : Trésors des bibliothèques patrimoniales 16 et 17 septembre Bibliothèque de l’Hôtel de Ville Entrée libre Au cœur de l’Hôtel de Ville, les dix bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris seront une nouvelle fois à l’honneur dans le cadre, cette année, d’une exposition autour des sports dans les collections parisiennes. Des catalogues commerciaux présentant des articles sportifs dès la fin du XIXe siècle aux affiches de compétitions des années 1920, des goodies avant l’heure aux portraits photo des vedettes des stades, c’est une plongée historique, sociale, artistique et politique autour des sports que les bibliothèques patrimoniales proposeront de découvrir. Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 5 Rue de Lobau 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

16 septembre 2023: 10:00-17:30
17 septembre 2023: 10:00-17:30

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Mairie de Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque de l'Hôtel de Ville Adresse 5 Rue de Lobau 75004 Paris Ville Paris Lieu Ville Bibliothèque de l'Hôtel de Ville Paris

