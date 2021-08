Paris Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV) île de France, Paris Bibliothèque de l’Hôtel de Ville Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez ce bijou architectural situé au cœur de l’Hôtel de Ville dont la salle de lecture, conçue par l’architecte Edouard Deperthes, constitue l’un des plus beaux exemples d’architecture de bibliothèques de la fin du 19e siècle. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour la visiter. Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, la bibliothèque fera partie du parcours de la visite de l’Hôtel de Ville. Constituée à partir de 1872 pour remplacer la bibliothèque détruite dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en mai 1871 lors de la Commune de Paris, elle offre l’un des meilleurs exemples d’architecture de bibliothèque de la fin du 19ème siècle. Sa structure métallique est masquée par un décor de chêne clair et de trompe-l’œil, qui donne l’illusion d’une architecture traditionnelle en bois. Elle est inscrite avec son mobilier d’origine à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Ses collections très riches (600 000 ouvrages, 7 000 titres de périodiques, 3 000 manuscrits, 800 000 photographies, 10 000 dessins d’architecture…) ont trait particulièrement aux domaines suivants : administration, droit, économie, politique, relations internationales, histoire, vie sociale, Paris…

Vous pourrez découvrir dans l’antichambre de la salle de lecture des reproductions des “Chimères de Notre-Dame”. L’architecte Viollet-Le-Duc plaça ces figures fantastiques en haut des tours de la cathédrale lors de la restauration du monument entre 1847 et 1864, réinventant un univers médiéval empreint de magie et de surnaturel.



Dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024, la vitrine de l’accueil sera consacrée à l’”Éducation physique au 19e siècle”.

