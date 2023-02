Littératures caribéennes : table ronde avec Daniel Maximin, Rodney Saint-Eloi et Evelyne Trouillot Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), 27 mars 2023, Paris.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Daniel Maximin, Rodney Saint-Eloi et Evelyne Trouillot sont trois plumes majeures de la littérature caribéenne francophone. Depuis Paris, Montréal ou Port-au-Prince, ils explorent les genres, du roman à la poésie, de la nouvelle au théâtre, et racontent les tourments de l’histoire, la lutte pour la liberté, la beauté des êtres et des paysages, l’avenir à construire. Rendez-vous pour une table ronde le 27 mars à 19h à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville.

Au premier nous devons L’isolé soleil (1981), Soufrières (1987), L’île et une nuit (1996), édités au Seuil, ou encore L’Invention des désirades (Points, 2009) ; le second nous a donné Jacques Roche, je t’écris cette lettre (2013), Je suis la fille du baobab brûlé (2015), Nous ne trahirons pas le poème (2019), aux éditions Mémoire d’encrier, et plus récemment Quand il fait triste Bertha chante (Héloïse d’Ormesson, 2022). Après Rosalie l’infâme (Dapper, 2003), La mémoire aux abois (Hoëbeke, 2010), Par la fissure des mots (Bruno Doucey, 2014) ou encore Je m’appelle Fridhomme (C3, 2017), Evelyne Trouillot nous offre un nouveau roman, Les jumelles de la rue Nicolas (Editions Project’îles, 2022).

Il existe des cousinages entre les trajectoires de leurs personnages, comme il existe des parallèles historiques, culturels, sociaux ou encore linguistiques entre Haïti et la Guadeloupe. Quel regard ces trois auteurs portent-ils sur la création littéraire ? Que font-ils du réel et de leurs imaginaires dans leurs œuvres respectives ? Quelles sont leurs influences communes ? Et quand bien même il y aurait une singularité de la littérature caribéenne, l’écrivain n’échappe-t-il pas à toute assignation, en faisant par l’écriture un saut vers l’universalité ?

Daniel Maximin, né à la Guadeloupe, est poète, romancier et essayiste. Il est l’auteur de trois romans publiés aux Éditions du Seuil : L’Isolé Soleil (1981), Soufrières (1987), et L’Île et une nuit (1996), ainsi que du recueil de poèmes L’Invention des désirades (Points, 2009) et d’un récit autobiographique : Tu, c’est l’enfance (Gallimard, 2004, prix de l’Académie française Maurice-Genevoix, prix Tropiques). Il a publié plus récemment les essais Les Fruits du cyclone : une géopoétique de la Caraïbe (Seuil, 2006) et Aimé Césaire, frère volcan (Seuil, 2013), récit de ses quarante ans de dialogue avec son ami le grand poète martiniquais. Officier des Arts et des Lettres, il a reçu en décembre 2017 le Grand Prix Hervé Deluen de l’Académie française, pour l’ensemble de son œuvre.

Poète, écrivain, éditeur, né en Haïti, Rodney Saint-Eloi vit à Montréal. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres de poésie, dont Je suis la fille du baobab brûlé (2015, finaliste au Prix des Libraires et au Prix du Gouverneur général), Jacques Roche, je t’écris cette lettre (2013, finaliste au Prix du Gouverneur général). Le prestigieux prix Charles-Biddle lui a été décerné en 2012. Il a été reçu à l’Académie des lettres du Québec en 2015 et à l’Ordre des arts et des lettres du Québec en 2019. Il dirige la maison d’édition Mémoire d’encrier, qu’il a fondée en 2003 à Montréal, désormais une référence de la littérature-monde, et où est paru son plus récent recueil de poésie, Nous ne trahirons pas le poème, en janvier 2020 (repris en France aux éditions Points, avec d’autres recueils). Est sorti en librairie en Europe (octobre 2022, Mémoire d’encrier) son dernier récit Les racistes n’ont jamais vu la mer co-écrit avec la romancière Yara El-Ghadban.

Evelyne Trouillot est romancière, nouvelliste, poète, dramaturge et autrice de contes pour enfants. Née à Port-au-Prince en 1954, elle est partie étudier aux Etats-Unis avant de rentrer en Haïti pour travailler dans le secteur de l’éducation. On lui doit notamment les romans Rosalie l’infâme (Dapper, 2003) et La mémoire aux abois (Hoëbeke, 2010, Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde), la pièce de théâtre Le Bleu de l’île (Prix Beaumarchais), mise en lecture au théâtre du Rond-Point en 2015, le recueil de poèmes Par la fissure des mots (Bruno Doucey, 2014) ou encore le recueil de nouvelles Je m’appelle Fridhomme (C3, 2017). Elle publie cette année un nouveau roman intitulé Les jumelles de la rue Nicolas aux éditions Project’îles (2022).



