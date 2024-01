Bébés signeurs Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles, vendredi 15 mars 2024.

Bébés signeurs Histoires et comptines en français et en Langue des Signes Française. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle sont adressés aux enfants entre 9 mois et 3 ans et à leurs parents. Vendredi 15 mars, 10h00 Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T10:00:00+01:00 – 2024-03-15T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T10:00:00+01:00 – 2024-03-15T11:00:00+01:00

Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 88 »}]

Freepik.com