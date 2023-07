Atelier de linogravure Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

Atelier de linogravure Samedi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Sur inscription.

Pour fêter les journées du patrimoine, venez réaliser votre planche en linogravure. A partir de 6 ans.

En partenariat avec l’association des Amis de la bibliothèque.

Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3 allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-municipales-de-Versailles-1475358569359130/?ref=bookmarks [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 88 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}] L’Heure Joyeuse est une bibliothèque historique, fondée en 1935 : à ce titre elle appartient au paysage de la lecture publique à destination de la jeunesse au même titre que L’Heure Joyeuse de Paris. Le bâtiment (petit hôtel particulier) est situé dans un square, il est typique de l’architecture de la fin du XIXe et présente des particularités la briquette rouge en façade, les garde-corps avec entrelacs et torsades. Les grands arbres témoignent de la beauté du parc d’origine aujourd’hui réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©freepik