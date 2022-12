Atelier d’écriture poétique Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier d’écriture poétique Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, 15 mars 2023, Versailles. Atelier d’écriture poétique 15 et 22 mars 2023 Bibliothèque de l’Heure Joyeuse

Sur inscription

Accompagné par une spécialiste, venez écrire votre poème ou votre texte en vers libres sur le thème des “Frontières”, dans le cadre du Printemps des poètes 2023. À partir de 8 ans. Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:30:00+01:00

2023-03-22T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Adresse 3, allée Pierre de Coubertin - 78000 Versailles Montreuil Ville Versailles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier d’écriture poétique Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 2023-03-15 was last modified: by Atelier d’écriture poétique Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 15 mars 2023 Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Versailles

Versailles Yvelines