Histoires et comptines en français et en Langue des Signes françaises. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle sont adressés aux enfants entre 9 mois et 3 ans et aux parents.

01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ Bébés signeurs • Jeudi 12 janvier à 10h • Bibliothèque de l’Heure Joyeuse

Bébés signeurs • Jeudi 2 février à 10h • Bibliothèque Saint-Louis

Bébés signeurs • Jeudi 23 mars à 10h • Bibliothèque des Petits-Bois

Bébés signeurs • Jeudi 13 avril à 10h • Bibliothèque Vauban

Bébés signeurs • Jeudi 1er juin à 10h • Bibliothèque des Prés-aux-Bois

