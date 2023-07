] Visite de la Bibliothèque de l’Arsenal, ancien Hôtel du grand Maître de l’Artillerie : visite libre des espaces historiques commentée Bibliothèque de l’Arsenal Paris, 17 septembre 2023, Paris.

] Visite de la Bibliothèque de l’Arsenal, ancien Hôtel du grand Maître de l’Artillerie : visite libre des espaces historiques commentée Dimanche 17 septembre, 10h00 Bibliothèque de l’Arsenal

La Bibliothèque de l’Arsenal est, avec Tolbiac, Richelieu et l’Opéra, un des quatre sites parisiens de la Bibliothèque nationale de France. Ce bâtiment historique est l’ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie veillant sur l’Arsenal et ayant donné son nom au quartier. Antoine-René d’Argenson, marquis de Paulmy, s’y installe au milieu du 18e siècle et y rassemble une vaste collection encyclopédique de livres, de manuscrits et d’estampes ouverte aux savants et gens de lettres. Ce fonds, notablement enrichi par les confiscations révolutionnaires, n’a cessé de s’accroître jusqu’à nous. La bibliothèque accueille au quotidien chercheurs et érudits.

Ce lieu est aussi un monument historique aux décors exceptionnels, rarement montrés au public. Le bâtiment est classé en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 27 octobre 2003. L’Hôtel de l’Artillerie est construit sur le vestige du rempart de Charles V (encore visible dans les caves et présent sous l’esplanade). Sa partie la plus ancienne est la galerie construite du temps de Sully, côté nord. Une seconde galerie est ajoutée côté sud au 18e siècle par l’architecte Germain Boffrand. L’architecte Théodore Labrouste complète l’ensemble au 19e siècle par la construction de deux pavillons, à l’est et à l’ouest.

Le circuit de visite 2023 permettra de découvrir : La Meilleraye et le Cabinet des femmes fortes, un remarquable appartement peint du 17e siècle. La salle de lecture et son décor original du second Empire. Le salon de musique et son mobilier dans un décor rocaille du 18e siècle unique en France. Les salons Sully rares vestiges de salle de lecture datant de la Restauration. Le parcours sera animé par les démonstrations de l’atelier de restauration et une exposition exceptionnelle de manuscrits enluminés, d’imprimés anciens et d’archives de la Bastille.

Accès

Bibliothèque de l’Arsenal

Entrée : place du Père Teilhard de Chardin

Métro

Lignes 7 Sully-Morland, 1, 5, et 8 Bastille

Bus

Ligne 67, 72, 86 et 87

https://www.bnf.fr/fr/arsenal

dernière entrée à 17h00

Bibliothèque de l’Arsenal Place du Père Teilhard-de-Chardin 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.bnf.fr/fr/arsenal »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque de l’Arsenal