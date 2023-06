Des mots et des notes Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Langrune-sur-Mer Des mots et des notes Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer, 26 juin 2023, Langrune-sur-Mer. Des mots et des notes 26 – 30 juin Bibliothèque de Langrune sur mer le matériel est fourni Ateliers d’écriture animé par l’écrivaine Christelle Angano autour du thème de la mémoire musicale du lundi 26 au jeudi 29 juin.

Restitution et lecture musicale de « La fugue de Julie Anne » le vendredi 30 juin à 18h.

Rencontre possible avec l’écrivaine à d’autres moments à la bibliothèque.

Modification possible des horaires des ateliers en fonction des demandes des participants.

Se renseigner auprès de la bibliothèque. Bibliothèque de Langrune sur mer 2 rue Abbé Rolland 1830 Langrune sur mer Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie 02 31 96 59 44 https://www.bibliotheque-langrune.fr https://www.facebook.com/langrune.biblio [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 96 59 44 »}] 4 places de parking attribuées aux usagers de la bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T16:00:00+02:00 – 2023-06-26T18:30:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00 ©bibliothèque Langrune sur mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Langrune-sur-Mer Autres Lieu Bibliothèque de Langrune sur mer Adresse 2 rue Abbé Rolland 1830 Langrune sur mer Ville Langrune-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer

Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langrune-sur-mer/

Des mots et des notes Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer 2023-06-26 was last modified: by Des mots et des notes Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer Bibliothèque de Langrune sur mer Langrune-sur-Mer 26 juin 2023