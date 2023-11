PriMed – Le festival de la Mediterranée en images Bibliothèque de L’Alcazar, Mucem, Mairie des 1er&7e arrondissements Marseille, 4 décembre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen est ouvert à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs qui, par leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin méditerranéen..

2023-12-04 fin : 2023-12-08 . .

Bibliothèque de L’Alcazar, Mucem, Mairie des 1er&7e arrondissements

Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The International Prize for Mediterranean Documentary and Reportage is open to all authors, directors, producers and broadcasters who, through their works, contribute to a better knowledge of the countries of the Mediterranean basin.

El Premio Internacional de Documental y Reportaje sobre el Mediterráneo está abierto a todos los autores, directores, productores y locutores que, con su trabajo, contribuyan a un mejor conocimiento de los países de la cuenca mediterránea.

Der Internationale Preis für Dokumentarfilme und Reportagen aus dem Mittelmeerraum steht allen Autoren, Regisseuren, Produzenten und Sendern offen, die mit ihren Werken zu einer besseren Kenntnis der Länder des Mittelmeerraums beitragen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Ville de Marseille