Visite de l'exposition Le Marégraphe

Marseille Visite de l’exposition Le Marégraphe Bibliothèque de l’Alcazar Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Visite de l’exposition Le Marégraphe Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar gratuite sur inscription Visite commentée de l’exposition Le Marégraphe La bibliothèque de l’Alcazar accueille une exposition de photographies commentées sur le marégraphe de Marseille. Cette exposition retrace l’histoire, le fonctionnement et l’actualité du Marégraphe. Des objets sous vitrine comme des marégrammes, ainsi que la projection d’un film documentaire compléteront la mise en lumière de cet observatoire scientifique unique au monde. 2 visites proposées par « Les amis du marégraphe ». Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « espaceregional@marseille.fr »}] Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
l'association des Amis du Marégraphe

