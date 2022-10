EXPOSITION – MARSEILLE VILLE ROCK bibliotheque de L’Alcazar, 8 octobre 2022, Marseille.

Entrée libre

bibliotheque de L’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

De l’allée centrale à l’Espace régional de la bibliothèque de l’Alcazar, en passant par le Musée d’Histoire de Marseille au Centre Bourse, (re)découvrez l’épopée du Rock à Marseille des années 60 aux années 80 … et au-delà.

« Considéré dans un premier temps comme une musique diabolique qui envoûte les corps et les esprits pour corrompre la jeunesse, puis mouvement émancipateur combatif et revendicatif, en France, le rock, dès le début des années 60, apparaît d’abord comme un nouvel engouement exotique qui ne durera pas plus que toutes les autres manifestations à la mode. Très vite opposé aux vieux dogmes et protagoniste essentiel dans la remise en question de l’ordre établi, le courant musical porte les espérances de toute une jeunesse (pacifisme, anticapitalisme, liberté des peuples, élévation spirituelle) et se nourrit de ces énergies de révoltes et du besoin de changement pour devenir une force de résistance et d’émancipation contre toute forme de carcans culturels ou politiques ainsi que le théâtre de bouleversements majeurs.

En 2022, il paraît tout-à-fait opportun que cette épopée, qui se prolonge encore aujourd’hui dans la cité phocéenne, soit mise en lumière à l’occasion d’une exposition sur ce qu’il faut bien appeler un véritable patrimoine trop peu connu de la ville. Car s’il est reconnu que Marseille est une ville rap, elle est aussi une ville rock dans son histoire et dans sa diversité. »



