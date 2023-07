Atelier dessin botanique Bibliothèque de la Société nationale d’Horticulture de France Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Atelier dessin botanique Samedi 16 septembre, 13h00 Bibliothèque de la Société nationale d'Horticulture de France

Venez vous inspirer du patrimoine de la bibliothèque, des œuvres exposées et des fruits de saison pour dessiner. Vous serez guidé par l’artiste Élisabeth Vitou, Présidente de la section Beaux-Arts de la Société nationale d’Horticulture de France : https://www.snhf.org/beaux-arts

Cet atelier de dessin est libre entre 13h et 18h, du niveau débutant au niveau confirmé. Vous pouvez apporter vos papiers et crayons si vous souhaitez travailler avec un matériel particulier.

Vous pourrez également profiter de l’après-midi pour découvrir l’exposition de la bibliothèque et participer aux ateliers de cyanotypes.

Bibliothèque de la Société nationale d’Horticulture de France 84 rue grenelle 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 44 39 78 78 https://www.hortalia.org/ https://www.facebook.com/hortaliaSNHF;https://twitter.com/Hortalia_SNHF [{« link »: « https://www.snhf.org/beaux-arts »}] La bibliothèque de la SNHF, créée en 1828, est aujourd’hui l’un des premiers fonds documentaires horticoles de France. Elle couvre un large éventail de thématiques telles que l’horticulture professionnelle et le jardinage amateur, l’aménagement et l’histoire des jardins, l’art floral, la botanique, l’histoire des plantes, etc. Ses collections comportent des ouvrages français et étrangers du XVIe siècle à nos jours, revues généralistes et spécialisées, bulletins de sociétés savantes, archives, herbiers, etc.

L’accès est libre et gratuit pour tous sur rendez-vous préalable. RER C : Musée d’Orsay Métro : Rue du Bac / Saint-Sulpice / Sèvres-Babylone

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Elisabeth Vitou