Vendôme Exposition Bibliothèque de la Société Archéologique Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Exposition 16 et 17 septembre Bibliothèque de la Société Archéologique Exposition : « Le monde cartographié au XVIIIe siècle à travers l’exceptionnel atlas de Vaugondy ». Inauguration officielle le samedi à 16h. Bibliothèque de la Société Archéologique Quartier Rochambeau, Bâtiment A, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 09 81 16 57 40 http://www.vendomois.fr/societeArcheologique Bibliothèque de la société archéologique dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye de La Trinité. Accès par le parking Rochambeau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

