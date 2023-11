Okami et Stray Bibliothèque de la Servette Genève Catégorie d’Évènement: Genève Okami et Stray Bibliothèque de la Servette Genève, 15 novembre 2023, Genève. Okami et Stray Mercredi 15 novembre, 15h00 Bibliothèque de la Servette Gratuit Laissez-vous tenter par la découverte de deux jeux d’aventure, Okami et Stray.

Avec Okami, vous pourrez incarner Amaterasu, une louve issue des légendes japonaises. Grâce à des techniques ancestrales de calligraphie, vous pourrez vaincre tous vos ennemis. Vous serez aidée d’Issun, un lilliputien, qui se présente comme un artiste errant.

Ou alors plongez avec Stray dans un univers post-apocalyptique où seuls des chats et des robots sont encore vivants. À la suite d’une chute dans les égouts, vous devrez suivre les signes d’une société secrète pour remonter à la surface de la terre.

Si ces aventures vous plaisent, vous pourrez les emprunter à la bibliothèque de la Cité. Bibliothèque de la Servette Rue Henri-VEYRASSAT 9, 1202 Genève

