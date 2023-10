Café culturel Bibliothèque de La Salvetat bibliothèque La Salvetat-sur-Agout, 25 octobre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Le livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estés , psychanalyste et anthropologue est une oeuvre incontournable concernant les sources du concept de féminin.

2023-10-25 17:17:00 fin : 2023-10-25 19:12:00. .

Bibliothèque de La Salvetat

bibliothèque

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



The book « Women who run with the wolves » by Clarissa Pinkola Estés , psychoanalyst and anthropologist, is an essential work on the sources of the concept of the feminine

El libro « Mujeres que corren con los lobos » de Clarissa Pinkola Estés , psicoanalista y antropóloga, es una obra esencial sobre las fuentes del concepto de lo femenino

Das Buch « Frauen, die mit den Wölfen laufen » von Clarissa Pinkola Estés , Psychoanalytikerin und Anthropologin, ist ein unverzichtbares Werk über die Quellen des Konzepts der Weiblichkeit

