Exposition « Empreintes » 27 septembre – 29 octobre Bibliothèque de la Remaudière Entrée libre

Un projet porté par l’école de musique intercommunale Sèvre et Loire, en partenariat avec l’IME – Les Dorices – Vallet et le Champilambart – Vallet, la CCSL (PCT) et soutenu par la DRAC Pays de Loire et le Département Loire Atlantique

Projet de rencontre artistique entre les jeunes musiciens de l’école de musique et les jeunes danseurs des ateliers chorégraphiques de l’IME – Les DORICES, EMPREINTES c’est aussi une série de portraits-rencontres croisés des jeunes artistes réalisés par le photographe Jérôme BLIN en parallèle du travail de création.

Bibliothèque de la Remaudière 1 place de l’Eglise La Remaudière La Remaudière 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-27T16:00:00+02:00 – 2023-09-27T18:00:00+02:00

2023-10-29T10:30:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00