Atelier initiation à la généalogie Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Catégories d’Évènement: La Regrippière

Loire-Atlantique Atelier initiation à la généalogie Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière, 25 novembre 2023, La Regrippière. Atelier initiation à la généalogie Samedi 25 novembre, 10h30 Bibliothèque de la Regrippière Entrée libre Partez à la recherche de vos ancêtres ! Bibliothèque de la Regrippière Place du Prieuré, la Regrippière La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: La Regrippière, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Regrippière Adresse Place du Prieuré, la Regrippière Ville La Regrippière Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière latitude longitude 47.180818;-1.175704

Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la regrippiere/