Dans le cadre du mois «Octobre rose» Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Catégories d’Évènement: La Regrippière

Loire-Atlantique Dans le cadre du mois «Octobre rose» Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière, 7 octobre 2023, La Regrippière. Dans le cadre du mois «Octobre rose» Samedi 7 octobre, 10h30 Bibliothèque de la Regrippière Entrée libre Venez échanger avec Carole et Manuella, les autrices d’Autant viser la lune. Ce livre photo retrace le parcours de Carole, atteinte d’un cancer du sein, ainsi que celui de Manuella, intervenant auprès d’elle en tant qu’accompagnante. Vous pourrez découvrir aussi leur histoire par quelques photos. Bibliothèque de la Regrippière Place du Prieuré, la Regrippière La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: La Regrippière, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Regrippière Adresse Place du Prieuré, la Regrippière Ville La Regrippière Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière latitude longitude 47.180818;-1.175704

Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la regrippiere/