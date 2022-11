Croc’Loisirs Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Catégories d’évènement: La Regrippière

Loire-Atlantique

Croc’Loisirs Bibliothèque de la Regrippière, 10 décembre 2022, La Regrippière. Croc’Loisirs Samedi 10 décembre, 10h30 Bibliothèque de la Regrippière

Entrée libre

Animé par Croc’Loisirs Bibliothèque de la Regrippière Place du Prieuré, la Regrippière La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire En famille, entre amis, venez découvrir et tester les jeux de société sélectionnés par les animatrices de Croc’Loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:30:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Regrippière, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque de la Regrippière Adresse Place du Prieuré, la Regrippière Ville La Regrippière lieuville Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-regrippiere/

Croc’Loisirs Bibliothèque de la Regrippière 2022-12-10 was last modified: by Croc’Loisirs Bibliothèque de la Regrippière Bibliothèque de la Regrippière 10 décembre 2022 Bibliothèque de la Regrippière La Regrippière La Regrippière

La Regrippière Loire-Atlantique