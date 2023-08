Heure du conte : Les aventures de Sylvain et Sylvette Bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne Catégories d’Évènement: La Meilleraye-de-Bretagne

Heure du conte : Les aventures de Sylvain et Sylvette

Samedi 16 septembre, 16h00
Bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne
La Meilleraye-de-Bretagne

Sur réservation au 02 40 81 03 33

Heure du conte « Les aventures de Sylvain et Sylvette »

Le samedi 06 septembre de 16h à 16h45 venez découvrir ou redécouvrir l’univers de ces deux célèbres personnages. Du 14 au 30 septembre : exposition Sylvain et Syvette à la bibliothèque de La Meilleraye de Bretagne (aux horaires d’ouverture)

Valorisation du fond patrimonial avec la série créée en 1914 par l’illustrateur et scénariste Maurice Cuvilier: Sylvain et Sylvette. En entendant le nom de nos deux héros, c’est magique, nombreux déclarent en un choeur unanime : C’est toute la magie de mon enfance ! Bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne 72 Rue des Frères Temple, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne
72 Rue des Frères Temple, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne
La Meilleraye-de-Bretagne
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

