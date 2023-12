La maison de Chnourka Bibliothèque de la Manufacture Nantes, 20 janvier 2024 14:00, Nantes.

2024-01-20 Sur inscription

Horaire : 15:00

Gratuit : oui À partir de 6 ans Sur inscription

Atelier créatif animé par Gaya Wisniewski Donne vie à Chnourka et à ses amis. Choisis ton personnage préféré tiré de l’univers de Chnourka et dessine, colorie et découpe selon tes envies, pour lui faire vivre de nouvelles aventures !

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 http://bm.nantes.fr