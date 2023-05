Café BD Bibliothèque de la Manufacture Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Café BD Bibliothèque de la Manufacture, 21 mars 2023, Nantes. 2023-03-21 Mardi 21 mars : Café BD spécial BD coréenne dans le cadre de L’Œil du Monde

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Public adulte Mardi 21 mars : Café BD spécial BD coréenne dans le cadre de L’Œil du Monde Spécial Retour d’Angoulême en partenariat avec Maison Fumetti et La Mystérieuse Librairie Nantaise Retour sur la sélection du festival de bande dessinée et les prix décernés. Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

