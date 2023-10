Dessine-moi un automne Bibliothèque de la Halle aux Grains, Place de l’hôtel de ville / Bibliothèque des Deux Ormes, Allée des Amandiers, Jas de Bouffan / Bibliothèque Li Campaneto, 7 rue de l’église, Les Milles Aix-en-Provence, 7 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour cette troisième édition, trois artistes-illustratrices locales sont invitées à exposer leurs œuvres dans vos trois bibliothèques de quartier !.

2023-11-07 fin : 2023-12-02 . .

Bibliothèque de la Halle aux Grains, Place de l’hôtel de ville / Bibliothèque des Deux Ormes, Allée des Amandiers, Jas de Bouffan / Bibliothèque Li Campaneto, 7 rue de l’église, Les Milles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



For this third edition, three local artist-illustrators have been invited to exhibit their work in your three local libraries!

Para esta tercera edición, se ha invitado a tres artistas-ilustradores locales a exponer sus obras en sus tres bibliotecas locales

Für diese dritte Ausgabe werden drei lokale Künstlerinnen und Illustratorinnen eingeladen, ihre Werke in Ihren drei Stadtteilbibliotheken auszustellen!

