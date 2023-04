Le débat des mémoires : 10 mai, journée nationale des mémoires de l’esclavage Bibliothèque de la Grand’Mare Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Le débat des mémoires : 10 mai, journée nationale des mémoires de l'esclavage

Samedi 13 mai, 14h30
Bibliothèque de la Grand'Mare, Rouen

Gratuit, sur inscription

Le 10 mai marque la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et leur abolition. L'occasion de réfléchir sur les notions de respect de la dignité humaine et de crime contre l'humanité.

