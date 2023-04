Fête de la danse – Atelier belles et boîte Bibliothèque de la Grand’Mare Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Fête de la danse – Atelier belles et boîte Bibliothèque de la Grand’Mare, 3 mai 2023, Rouen. Fête de la danse – Atelier belles et boîte Mercredi 3 mai, 10h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Gratuit, sur inscription Assis à une table, deux interprètes, accessoirisent en direct le conte La belle au bois dormant, à travers différentes versions sonores enregistrées qui se succèdent.Au-delà des variations entre les récits de Grimm et de Perrault, cette performance à la table glisse vers différentes mises en abîme, où langues et époques se mélangent, jusqu’à l’improbable….

Belles et boîtes est une variation à la table de la pièce Belles et bois créée en 2016.

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T12:00:00+02:00

