Au crépuscule, je n’ai pas sommeil Bibliothèque de la Cité Genève

Au crépuscule, je n’ai pas sommeil Une expérience participative poétique et intimiste (écriture, dessin, installation) par la Cie Matikalo Samedi 23 mars, 10h00 Bibliothèque de la Cité Gratuit

Au crépuscule, je n’ai pas sommeil

Une expérience participative poétique et intimiste (écriture, dessin, installation)

par la Cie Matikalo

Confier la douleur de ce qui s’enfuit, la joie du changement, la colère de l’invisibilisation, la douceur du crépuscule, la peur des transformations.

Écrire et peindre ces témoignages pour les faire exister et les faire circuler, pour rendre visible une période trouble où la chair s’assèche et la langue se délie. Dans un espace intimiste, une autrice et une illustratrice reçoivent une ou deux personnes du public dans une alcôve privilégiant la confidence.

La proposition évolue en trois temps.

le temps de la récolte,

le temps de l’infusion,

le temps de l’essaimage.

Dans le cadre du Printemps de la Poésie 2024

et du parcours thématique ENVOYÉ ! Une vie de correspondances

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204

Cie Matikalo