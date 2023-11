FILMARcito: En route ! Bibliothèque de la Cité Genève, 28 janvier 2024, Genève.

FILMARcito: En route ! Dimanche 28 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque de la Cité 0.-

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le cinéma indépendant et les cinéastes d’Amérique latine.

Sa programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain.

FILMAR en América Latina s’attache aussi à son jeune public.

Un dimanche par mois, FILMARcito est l’invité de la bibliothèque de la Cité et propose aux cinéphiles en herbe de découvrir des séries de courts-métrages

Des courts métrages en route

Courts-métrages réalisés avec la technique du cut-out ou papier découpé pour représenter les choses qui nous entourent, les voitures, les transports publics, les ordinateurs, les maisons…

en partenariat avec le festival Filmar en America Latina

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:45:00+01:00

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T14:45:00+01:00

DR