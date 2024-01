GENÈVE-KIN 2020 : LA CORRESPONDANCE Bibliothèque de la Cité Genève, 25 janvier 2024, Genève.

GENÈVE-KIN 2020 : LA CORRESPONDANCE Une correspondance littéraire entre Romandie et Afrique avec Max Lobe et Lolvé Tillmanns Jeudi 25 janvier, 19h00 Bibliothèque de la Cité « Gratuit »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:15:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:15:00+01:00

GENÈVE-KIN 2020 : LA CORRESPONDANCE

Une correspondance littéraire entre Romandie et Afrique avec Max Lobe et Lolvé Tillmanns

Tout part du projet GenevAfrica, dont le but était de jeter des ponts culturels entre les auteur-e-s suisses et africain-e-s.

Première escale : Kinshasa en RDC.

De juin 2019 à juillet 2020, les romancières suisses Anne-Sophie Subilia et Lolvé Tillmanns ont entretenu une correspondance, respectivement avec le romancier kinois Richard Ali A Mutu et la promotrice du livre kinois Miss M. Bangala.

Une occasion exceptionnelle qui a permis aux quatre gens de lettres de se dévoiler de manière inédite. Avec une écriture portée au gré de leurs humeurs. Souvent timides, zélé-e-s, gai-e-s ou fatigué-e-s par le rythme soutenu de leur vie d’artiste, nos quatre correspondant-e-s proposent un autre regard sur des sujets très actuels : les identités de genre, de race, les féminismes vus d’ici et de là-bas, et la belle palabre politico-culturelle entre Sud et Nord.

En présence de Lolvé Tillmanns, autrice et Max Lobe, auteur éditeur

modération : Anne Pitteloud, journaliste

Dans le cadre du parcours thématique ENVOYÉ ! Une vie de correspondances

et de la thématique BM 2023 : Fais-moi signe !

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

DR