FILMARcito: on joue ? Bibliothèque de la Cité Genève, 17 décembre 2023, Genève.

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le cinéma indépendant et les cinéastes d’Amérique latine.

Sa programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain.

FILMAR en América Latina s’attache aussi à son jeune public.

Un dimanche par mois, FILMARcito est l’invité de la bibliothèque de la Cité et propose aux cinéphiles en herbe de découvrir des séries de courts-métrages

Des courts métrages qui nous demandent : on joue ?

Jouer c’est vivre, jouer c’est apprendre. C’est aussi transmettre des valeurs, des savoirs et du lien social. Quand on joue, le plaisir est incontestable. Alors, on s’y met ?

en partenariat avec le festival Filmar en America Latina

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T14:45:00+01:00

DR