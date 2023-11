Les contes du ChatGPT perché Bibliothèque de la Cité Genève, 30 novembre 2023, Genève.

Au sein des Bibliothèques Municipales, un service, Interroge, répond aux questions des internautes dans un délai de 3 jours. Sur les moteurs de recherche, les internautes peuvent aussi poser des questions et explorer parmi les sites web la réponse qui convient. En posant des questions à ChatGPT, ce service d’intelligence artificielle nous répond d’emblée.

D’où viennent ces contenus qui nous sont retransmis ? Quelle est la fiabilité des informations proposées ? À quel endroit délaisse-t-on notre esprit critique ? Comment les IA sont nourries, entraînées, et quelle vision du monde nous racontent-elles ?

Pour répondre à ces questions, rencontrez François Fleuret (Groupe Machine Learning, Université de Genève), l’équipe d’Interroge et des étudiant-exs en Master Media Design de la HEAD–Genève, Haute école d’art et de design.

Retrouvez également notre dossier Intelligences artificielles dans le n° 5 du magazine Nota.

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

